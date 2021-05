Na Castagne, Malinovskiy en Maehle staat nu ook een vierde speler van KRC Genk in de belangstelling van Atalanta Bergamo

Bij Atalanta Bergamo zijn ze wel fan van de spelers van KRC Genk. In het verleden plukte de Italiaanse club al Castagne, Maehle en Malinovskiy weg bij de Limburgers en daar zou nu ook Lucumi nog kunnen bijkomen.

Jhon Lucumi heeft een goed seizoen achter de rug bij KRC Genk. De Colombiaanse verdediger speelde 41 wedstrijden in alle competities samen voor de Limburgers en was één van de sterkhouders in de defensie.

Volgens L'Eco di Bergamo kan Lucumi daardoor op interesse rekenen van Atalanta Bergamo. Het is niet de eerste keer dat Atalanta bij KRC Genk wil shoppen, want eerder haalden de Italianen ook al Castagne, Malinovskiy en Maehle weg bij KRC Genk.