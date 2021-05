Opvallend: zes spelers Oranje weigeren vaccinatie: "Iedereen zijn keuze"

In Nederland werden de meeste internationals woensdag al gevaccineerd. Maar niet iedereen wou het spuitje laten zetten. Zes spelers weigerden de vaccinatie.

De Oranje-internationals kregen de kans zich voor het EK te laten vaccineren. “Net is een aantal spelers gevaccineerd. Een stuk of zes spelers hebben de vaccinatie niet genomen”, vertelde De Boer in De Telegraaf. “Iedereen heeft zijn keuze daarin, wat er in je lichaam wordt gespoten. Ik heb gezegd: ‘ik zou het doen.’ Maar we moeten ieders keuze respecteren.”

“Heel veel spelers hebben het ook al gehad. Dat kan een reden zijn om een vaccin niet te nemen. De spelers die er nog bijkomen krijgen geen vaccin meer, omdat ze koorts kunnen krijgen. We kunnen niet gokken dat vijf of zes jongens koorts hebben als we een oefenwedstrijd spelen.”