'AA Gent haalt 19-jarige middenvelder met verleden bij Union en Beerschot binnen'

De kern van AA Gent voor volgend seizoen krijgt beetje bij beetje al vorm. De Sart werd al binnengehaald en ook Hjulsager zou wel eens op weg kunnen zijn naar de Arteveldestad. Daarnaast is Gent ook rond met Ibrahim Salah (19).

Dat meldt La Dernière Heure. Alle details zouden afgerond zijn om de komst van Salah te kunnen bekrachtigen. De jonge speler zou ook al een passage bij Union Sint-Gillis en Beerschot achter de rug hebben. Toch was zijn plan aanvankelijk niet om komend seizoen in België te voetballen.

Deal in Engeland gaat niet door

Salah was testen gaan afleggen in Engeland en hoopte daar een ploeg te vinden, maar de overeenkomst is wegens financiële redenen niet doorgegaan. Waarna Salah weer uitkeek naar andere mogelijkheden en nu blijkbaar tot een akkoord is gekomen met AA Gent.

Ibrahim Salah is een aanvallende middenvelder. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van de transfer. Daarna moet blijken of de youngster al meteen kan doorbreken bij de Buffalo's.