De Bruyne blikt vooruit op Champions League-finale: "Als je wint, ben je een held... Als je verliest, bijna een mislukking"

Kevin De Bruyne staat zaterdag voor het moment van de waarheid. Wint hij de Champions League, dan staat hij voorgoed in de geschiedenisboeken. Als legende van Manchester City, maar ook gewoon als winnaar van het hoogst mogelijke in het profvoetbal.

Samen met coach Guardiola en ploegmaat Fernandinho blikte De Bruyne op een persconferentie in Porto vooruit naar de finale tegen Chelsea. "We begrijpen de grootsheid van het moment. Als je wint, ben je een held. Als je verliest, ben je bijna een mislukking, ook al ben je dat niet. Niet winnen is niet iets wat je wil ervaren, maar het gebeurt nu eenmaal", blijft De Bruyne er nuchter onder.

De beker met de grote oren: ze willen 'm bij City al zo lang. Nu kan eindelijk het moment daar zijn voor de club die in '99 nog in de Engelse derde klasse speelde. "Het is duidelijk één van de grote doelen van de club geweest om hier te zijn en om te presteren op het hoogste platform ter wereld. Het is een privilege. Iedereen verstaat hoe groot de druk is."

Voor sommige van zijn ploegmaats heeft de wedstrijd nog een extra dimensie omdat ze de Champions League-finale in hun thuisland gespeeld. "De Portugezen zijn brilliant geweest vanaf het moment dat ze bij ons kwamen. Ik heb vier jaar samen met Bernardo Silva gespeeld en we hebben samen veel prijzen gewonnen. Hij is brilliant. Net als João Cancelo en Rúben Dias."