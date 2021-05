OFFICIEEL: Liverpool versterkt zich met Fransman van Leipzig: "Fysieke capaciteiten zeer indrukwekkend"

Liverpool heeft de inkomende transfer van de 22-jarige verdediger aangekondigd. Een explicite transferprijs wordt niet vermeld. In zijn contract bij Leipzig zou een clausule staan van 35 miljoen Britse pond, wat overeen komt met iets meer dan 40 miljoen euro. Liverpool zou bereid geweest zijn om dat bedrag op tafel te leggen.

Konaté heeft ook een persoonlijk akkoord bereikt met Liverpool voor een meerjarig contract en is geslaagd voor de medische testen. Wel moet de Fransman nog een werkvergunning voor het Verenigd Koninkrijk krijgen. "Dit is een boeiend moment voor mij en mijn familie", laat Konaté alvast weten.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴