Officieel: Cercle Brugge laat Japanse verdediger naar degradant Ligue 1 gaan

Na een uitleenbeurt van een half jaar aan Olympique Nîmes, trekt Naomichi Ueda officieel naar Frankrijk.

Ueda kwam in de zomer van 2018 aan in Brugge en speelde in zijn eerste twee seizoenen in België nagenoeg elke wedstrijd. Onder Paul Clement lukte het echter niet voor de Japanner, waardoor Cercle besloot om Ueda te verhuren.

Nîmes, dat dit jaar nog in de Ligue 1 speelde maar degradeert naar de Ligue 2, is door de uitleenbeurt van een halfjaar overtuigd van de kwaliteiten van Ueda en neemt de 26-jarige Japanse international definitief over. Over hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.com bedraagt zijn transferwaarde 800.000 euro.