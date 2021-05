OFFICIEEL: Seraing stelt trainer voor die ploeg naar veilige haven moet loodsen in eerste seizoen in 1A

Promovendus Seraing liet de pers verzamelen om zijn nieuwe trainer voor te stellen voor komend seizoen. Zoals verwacht gaan de Luikenaars in zee met Jordi Condom. De Spanjaard moet Seraing in het eerste seizoen op het hoogste niveau naar het behoud loodsen.

Seraing verwezenlijkte de promotie naar 1A door tweede te eindigen in 1B en vervolgens af te rekenen met Waasland-Beveren in de promotiewedstrijden. Thuis werd het 1-1, op de Freethiel werd er gewonnen met klinkende 2-5-cijfers.

De promotie was een feit, maar al snel werd duidelijk dat Seraing op zoek moest naar een nieuwe trainer. Emilio Ferrera paste voor een verlengd verblijf als T1 in Luik en kreeg de kans om verantwoordelijke te worden van de jeugdopleiding bij AA Gent.

In zijn zoektocht naar een nieuwe coach kwam Seraing uit bij Jordi Condom, die eerder Eupen al deed promoveren naar 1A en met de Panda's bij momenten fraai voetbal liet brengen. In november 2017 kwam het toch tot een ontslag. In 2018 was Condom trainer bij SV Roeselare. Nadien volgde nog een avontuur in Qatar, Seraing doet Condom dus terugkeren naar België.