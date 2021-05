Wat is er aan de hand bij Barça? Laporta liegt dat Koeman in het ziekenhuis ligt, makelaar Nederlander furieus

Het is hoogst onzeker dat Ronald Koeman aanblijft als coach van Barça, nadat de Catalanen op een derde plaats eindigden in La Liga. Desondanks blijven de taferelen die op deze dag plaatsvinden in Barcelona erg bizar. Volgens Laporta ligt Koeman in het ziekenhuis, maar dat blijkt niet te kloppen.

Tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn nieuw ambtstermijn als voorzitter vertelde Joan Laporta prompt dat Ronald Koeman opgenomen is in het ziekenhuis. "Hij is naar het ziekenhuis, maar het gaat goed met hem. Ik heb verteld dat hij het rustig aan moet doen", aldus Laporta.

Maar wat blijkt? Daar is helemaal niets van aan. In het kamp-Koeman zijn ze dan ook not amused. "Waar haalt Laporta het lef vandaan om nota bene in een officiële persconferentie over een privé-situatie te spreken? Het is totale onzin", laat een vertrouweling van de coach weten aan De Telegraaf.

Ook zaakwaarnemer Rob Jansen reageert furieus bij Veronica Inside. "Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy", is Jansen stellig. "Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten."

Overigens deed Laporte ook ophefmakende uitlatingen rond de positie van Koeman. "Ronald is een coach die wij niet gehaald hebben", verwijst Laporta naar het feit dat Koeman al coach was voor hij overnam als voorzitter. "Ik heb Koeman hem gezegd: geef me tijd om een alternatief te vinden. Als ik er geen vind, mag je verder doen."

Bij het kantoor dat de belangen van Koeman behartigt, is dit ook in het verkeerde keelgat geschoten. Dat reageerde dan ook - weliswaar ludiek - met een tweet waarin staat: "Beeld je in: ik wil met je trouwen, maar ik heb twijfels. Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als ik niet de juiste persoon vind, trouwen we onmiddellijk!" Ondertussen is deze tweet wel offline gehaald.