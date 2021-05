KBVB vraagt weg te blijven van basiskamp Rode Duivels: "Het heeft geen zin, er zal toch geen blik te werpen zijn op de spelers"

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een oproep gelanceerd naar de supporters om in aanloop naar en tijdens het EK niet af te zakken naar het Belgian Football Center in Tubeke, waar de Rode Duivels hun basiskamp hebben opgeslagen.

Het EK vindt van 11 juni tot 11 juli plaats in elf verschillende Europese speelsteden. Daardoor verkiest bondscoach Roberto Martinez om in eigen land de tenten op te slagen. Het risico op coronabesmettingen is kleiner, de spelers verblijven dichter bij familie en dat heeft ook veel logistieke voordelen, schrijft Belga.

De Belgische voetbalbond vraagt supporters evenwel om niet naar het basiskamp in Tubeke af te zakken. Dat is wegens de gezondheidssituatie niet opportuun, klinkt het. Het heeft bovendien geen zin. “Door de strikte maatregelen opgelegd door UEFA zal niemand op geen enkel moment een blik kunnen opvangen van spelers en stafleden”, aldus de KBVB. “Wij begrijpen de teleurstelling bij onze supporters.”

Om het leed te verzachten, belooft de KBVB via de eigen applicatie heel wat video’s, informatie en ander beeldmateriaal van de Rode Duivels te delen. “Elke dag zal je ons van nabij kunnen volgen. We stellen alles in het werk om de ploeg zo dicht mogelijk bij de supporters te krijgen.”