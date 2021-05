De Jong terug op weg naar Nederland? Sevilla wil wel meewerken

De transfermolen rond Luuk De Jong is aan het draaien. De sterke Nederlandse spits zou misschien terugkeren naar zijn oude nest in Eindhoven, PSV. Sevilla zou De Jong niet koste wat het kost willen houden door de grote concurrentie in de kern.

Luuk De Jong zou Spanje binnenkort wel eens terug kunnen ruilen voor zijn thuisland, dat meldt AS. Door grote concurrentie bij Sevilla is niemand er zeker van zijn plaats, ook De Jong niet. De spits zou terugkeren naar PSV waar hij van 2014 tot 2019 al actief was. Sevilla zou een goed bod aanvaarden, meldt de Spaanse krant. De Jong heeft nog een contract bij de ploeg uit Sevilla tot de zomer van 2023. De Spanjaarden zouden dus nog wel wat geld kunnen vangen voor de intussen al 30-jarige spits. Afwachten nu waar de toekomst van de Nederlander ligt…