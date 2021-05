Braziliaanse spits kan Standard Luik wel wat geld opbrengen

Joao Klauss kan de clubkas van Standard Luik aardig vullen.

Corriere dello Sport weet namelijk dat Joao Klauss interesse geniet van AS Roma. De Italianen zouden al een bod van 6 miljoen euro hebben neergelegd bij Hoffenheim, maar dat werd geweigerd. Dat zijn echter opvallende berichten, want Standard heeft toch de bovenhand in dit dossier. Hoffenheim kan immers niet alleen beslissen.



De Rouches huren Klauss immers voor nog een seizoen én hebben een aankoopoptie van ruim 5 miljoen euro. De Braziliaanse aanvaller liet een goede indruk achter, al speelde hij geen goede play-offs. Klauss was in beker en competitie goed voor 6 goals en 6 assists in 24 wedstrijden.