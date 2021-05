Wordt het Gent, Anderlecht of toch nog een grotere competitie voor JPL-revelatie? "Daar wil ik nu niet aan denken"

De keuze leek al zo goed als vast te staan, maar het is nu toch nog niet zo duidelijk allemaal. En dus blijft het afwachten ...

Andrew Hjulsager was een van de absolute sterkhouders bij revelatie KV Oostende. Dat is hem op de aandacht van heel wat topploegen komen te staan.

Onder meer Gent en Anderlecht willen er hem graag bij, maar Hjulsager laat nu weten dat er nog méér kapers op de kust zijn.

Buitenland?

"Er zijn ook clubs uit grotere competities die interesse toonden. Maar ik wil daar nu niet aan denken", aldus de middenvelder bij Tipsbladet.

In Oostende heeft Hjulsager nog een jaar contract, dus lijkt een deal deze zomer bijna een certitude. Gent zou via Mogi Bayat over de beste papieren beschikken.