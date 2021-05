Wat staat de Belgische teams in Europa te wachten? De scenario's, data en mogelijke tegenstanders

De Europese tickets zijn vergeven in België en stilaan ook in de andere landen in Europa. En dus kunnen we steeds beter inschatten hoe het verder moet met de Belgische teams in Europa. Wie kunnen ze tegenkomen en wanneer? Het overzicht.

Club Brugge

Club Brugge is als kampioen zeker van de groepsfase van de Champions League. Het begint eraan op 14 of 15 september en weet eind augustus tegen wie het dan speelt.

De kans dat het in pot 4 terechtkomt is vrij tot zeer groot. Potten 1 (Chelsea, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Lille, Bayern München, Internazionale en Sporting Lissabon) en 2 (Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Sevilla en Borussia Dortmund) zitten al vol, potten 3 en 4 hangen nog wat af van de voorrondes.

Een erg zware loting met Manchester City, Barcelona en Atalanta of Ajax zou zomaar kunnen, maar het kan ook 'meevallen'.

KRC Genk

Genk sluit als nummer 2 aan in de derde voorronde in het 'niet-kampioenenspoor' van de Champions League. Het begint er op die manier aan op 3 of 4 augustus.

© photonews

Genk is geen reekshoofd. Shakhtar Donetsk, Benfica en Monaco zijn zo al zeker tegenstanders. Daar komt nog Celtic Glasgow bij - of het team dat de Schotten kan uitschakelen: Galatasaray, Midtjylland of Rapid Wenen. Bij winst wacht een van de twee andere winnaars, bij verlies de poules van de Europa League.

Antwerp

Antwerp moet aan de bak in de laatste voorronde van de Europa League - bij een verlies zijn er nog de poules van de Europa League als opvangnet.

Zij komen Jablonec, St Johnstone of Famagusta tegen of een van de vele ploegen die in het watervalsysteem uit de voorrondes van de Champions League komt. Denk aan teams als Flora Talinn, Slavia Bratislava of Tbilisi.

© photonews

Anderlecht

Nummer 4 Anderlecht begint er op 5 augustus aan in de Conference League, de derde Europese beker sinds volgend seizoen.

Paars-wit is in beide voorrondes reekshoofd en moet eerst voorbij teams als Sotchi, Kazan, Hajduk Split, Vitesse of veel minder ronkende namen als Klaksvik, Vaduz of Domzale.

Gent

AA Gent tenslotte moet er nog vroeger aan beginnen, in voorronde twee op 22 juli. Als ze die ronde overleven, komen ze bij Anderlecht in de trommel.

De Buffalo's zijn drie keer reekshoofd, in de tweede voorronde moeten ze teams als Dynamo Brest, Häcken of Bala Town 'vrezen'.