OFFICIEEL: Zulte Waregem neemt afscheid van Francky Dury

Francky Dury begint aan zijn laatste seizoen als coach van Zulte Waregem. Het contract liep nog voor de komende drie seizoenen, maar werd in onderling overleg gewijzigd.

De voorbije maanden was er al regelmatig sprake van een vertrek van Francky Dury. Zulte Waregem wil namelijk Timmy Simons en Davy De fauw de kans geven om de stap naar het volwaardig trainerschap te zetten.

Op deze manier wil Essevee de assistenten nog een seizoen laten rijpen onder de hoede van Dury. De coach is de langst dienende coach in de Jupiler Pro League. Dury maakte dan wel eens een uitstapje bij KAA Gent, maar was op het einde van de rit twintig jaar de coach van Zulte Waregem.