Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Zulte Waregem beet gisteren in het stof tegen Union SG. Essevee moest in de Croky Cup het hoofd buigen voor de landskampioen met 2-1, maar zwaait af met opgeheven hoofd.

Zulte Waregem verweerde zich kranig in het Dudenpark en kwam na een kwartier spelen ook op voorsprong. Het was Ujka die de 0-1 op het bord zette. Dat was meteen ook de ruststand.

Na de pauze beet Union lang de tanden stuk op de bezoekers, tot Rodríguez een kwartier voor tijd gelijkmaakte. David maakte de Brusselse remonte zo'n tien minuten later compleet met de winnende treffer. Zo stoot Union en niet Essevee door naar de volgende ronde.

Vandenbroeck is trots op zijn ploeg

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck zag zijn ploeg dapper strijden. "Ik ben even trots als ontgoocheld", tekende Sporza op. "De jongens ook, de kopjes hingen naar beneden in de kleedkamer. Ik heb ze twaalf uur gegeven om het te verwerken en morgen komen we weer met een glimlach op de club."

"Dan zal de trots over deze wedstrijd wel overheersen", denkt Vandenbroeck. "In de tweede helft heeft de kwaliteit van Union het verschil gemaakt. Wij hebben ons met onze middelen heel goed verweerd."

"We hebben gestreden en de jongens hebben het plan heel goed uitgevoerd. Op basis van de open kansen, zonder te domineren in het spel, hadden we ook nog een goal meer kunnen maken", besloot hij.