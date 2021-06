Gewezen Barcelona-keeper valt af bij Nederlandse selectie

Jasper Cillessen blijft thuis, en gaat dus niet mee met Nederland tijdens het Europees kampioenschap. Cillessen heeft de laatste jaren veel last gehad van blessureleed en kon daardoor de laatste jaren niet altijd op niveau keepen. Nu gaat de Nederlandse keeper dus ook niet mee naar het EK.

Cillessen is door corona geveld en kan zo niet mee naar het EK. Marco Bizot van AZ gaat nu mee als derde keeper. Tim Krul (Norwich) en Maarten Stekelenburg (Ajax) zijn de andere keepers in de Nederlandse selectie.

Cillessen is op dit moment aan de slag bij Valencia, waar hij in de competitie slechts tien keer aan de bak kwam. Ook het seizoen daarvoor kwam de Nederlander niet veel in actie bij de Spanjaarden. Cillessen verbleef ook van 2016 tot 2019 bij Barcelona, waar hij over die drie jaar slechts vijf keer in actie kwam. Van veel spelen is er bij de Nederlandse keeper dus niet veel sprake de laatste jaren. Wel haalde Cillessen al 60 caps doorheen zijn carrière voor Oranje, nu gaat hij dus niet mee naar het EK door corona.