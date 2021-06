Corona zorgde voor tientallen miljoenen euro's verlies: "Er is maar één oplossing en dat is inzetten op Belgische jeugd"

De coronacrisis heeft er financieel stevig ingehakt bij onze clubs. Het verlies wordt op tientallen miljoenen euro's geschat. Onderzoeksbureau Deloitte en de Pro League duiden op het belang van het inzetten van eigen jeugd om de crisis te boven te komen.

Deloitte heeft de cijfers gepubliceerd van het seizoen 2019-2020, dat vroegtijdig stopgezet werd. Het maakt ook een inschatting voor het seizoen 2020-2021. In principe zullen die cijfers nog slechter zijn. Wellicht zal er een inkomstenverlies zijn van 80 à 120 miljoen euro voor onze clubs.

"Er is maar één oplossing en dat is inzetten op de Belgische jeugd", zegt Sam Versluijs van Deloitte aan Het Nieuwsblad. Eenzelfde geluid bij Pierre François, de CEO van de Pro League. "“We moeten hopen dat de clubeigenaars in hun clubs blijven investeren, dat de verhoging van het tv-geld een positief effect zal hebben en dat volledig de kaart van de eigen jeugd getrokken wordt om te overleven."