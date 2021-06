Ierse middenvelder van Anderlecht lovend over Kompany: "Hij is briljant geweest"

Josh Cullen is laaiend enthousiast over zijn seizoen bij RSC Anderlecht en de samenwerking met trainer Vincent Kompany.

De Ier Josh Cullen arriveerde in oktober op het Lotto Park. Geen logische keuze, want veel Ieren willen in de Engelse competitie spelen, ook al is dat op een lager niveau. “Ik zou jonge Ierse spelers aanraden om verder te kijken en een andere competitie, een andere cultuur te ervaren en hun spel ook in een andere competitie te ontwikkelen”, zegt Cullen aan The Irish Sun.

Anderlecht was een club om naar op te kijken. "Met de geschiedenis die de club heeft, de traditie en de ambitie voor de toekomst en het vooruitzicht om in de toekomst mee te kunnen doen in internationale topcompetities, denk ik dat het voor mij uiteindelijk echt een no-brainer was om naar Anderlecht te gaan."

Ook voor Kompany heeft hij veel lof. "Ik moet de mensen van de club bedanken die me hebben geholpen om me te settelen. Ik heb genoten van mijn tijd op het veld. Dat is voor een groot deel te danken aan de manager en zijn staf. Als manager vind ik dat hij briljant is geweest. Om elke dag met hem te werken, de hoeveelheid diepgang die hij in de voorbereiding stopt, niet alleen voor wedstrijden maar ook voor trainingen, en hoe duidelijk hij is naar ons als spelers over de rol die hij wil dat wij innemen binnen het systeem van het team, het is fantastisch.”