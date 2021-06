KV Kortrijk stelt nieuwe assistent-teammanager aan: "D'Haene en Derijck hebben me heel hartelijk ontvangen"

Vers bloed bij KV Kortrijk. Niet enkel bij de spelersgroep, maar ook bij de omkadering. Dat is immers evenzeer een belangrijke factor om tot succes te komen. Vanaf heden heeft Kortrijk een nieuwe assistent-teammanager in de persoon van Ewoud Laleeuw.

De 24-jarige Laleeuw is vanaf deze maand aan de slag gegaan in het Guldensporenstadion als assistent-teammanager. "Mijn taak binnen de club is om de huidige teammanager Claude Gezelle te assisteren. k wil me 100% bewijzen en heb veel goesting om te beginnen aan mijn nieuwe uitdaging binnen deze prachtige familieclub", zegt de man uit Poperinge op de site van KVK.

De vibe

Ook tijdens de laatste drie wedstrijden van het afgelopen seizoen was Laleeuw al aanwezig. "Ik wilde de vibe in en rond het Guldensporenstadion leren kennen. Vanaf de eerste dag werd ik supergoed ontvangen. Ik merkte meteen dat ik hier banden kan smeden met de staf en spelersgroep."

Twee spelers in het bijzonder hebben hem meteen verwelkomd in de KVK-familie. "Kristof D’Haene en Timothy Derijck hebben me heel hartelijk ontvangen."