šŸŽ„ Razendsnel op het veld, maar Doku gaat wel nog iets aan zijn stuurmanskunsten in het golfkarretje moeten doen

JƩrƩmy Doku is net iets sneller dan de gemiddelde voetballer. Op het veld dan toch, want in een golfkarretje blijkt de 19-jarige nog niet echt betrouwbaar. Vraag het maar aan Timothy Castagne.





