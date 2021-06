Ex-Gentspeler is berichten en telefoontjes van fans beu: "Genoeg is genoeg"

De fans van Trabzonspor willen een terugkeer van Alexander Sorloth iets té graag. De Turken stalken de spits met berichten en telefoontjes. Daarom besloot de Deen zich op Twitter rechtstreeks te richten tot de supporters van de Turkse club.

“Hallo Trabzonspor-fans, ik apprecieer jullie liefde en steun, maar stop alsjeblieft met mij te bellen of berichten te sturen, het maakt mijn leven heel stressvol. Genoeg is genoeg”, liet Alexander Sorloth weten via zijn Twitterpagina.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.