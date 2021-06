STVV is er nog niet uit met Storck en moet mogelijk op plan C overstappen

STVV wil Bernd Storck als nieuwe trainer, maar donderdag viel er nog geen akkoord met de Duitser uit de bus. De vraag is of dat nog zal gebeuren, want de Japanse eigenaars willen de tering naar de nering zetten.

STVV heeft Storck nog niet opgegeven, maar de Duitser wil sportieve garanties (lees: investeringen) om de doelen te bereiken, weet HBvL. De Japanse eigenaars willen na het coronajaar echter geen zware inspanningen doen, wat Peter Maes ook al deed beslissen om voor Beerschot te kiezen. Hij vroeg zich openlijk af of het mogelijk was om zo de doelen te bereiken. Het gaat om de details in de onderhandelingen en beide partijen zijn nog altijd geneigd om met elkaar in zee te stappen. Maar mogelijk springt de deal ook af en dan moeten de Truienaars overstappen op plan C, nadat eerst ook al Wouter Vrancken bedankte.

