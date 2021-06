Frank de Boer nu al onder vuur na trappen tegen 'heilig systeem': "Dit is de totale verkrachting van het Nederlands voetbal"

Nederland speelde eergisteren 2-2 gelijk tegen Schotland. Bondscoach Frank de Boer stuurde zijn elftal in een 5-3-2 de wei in en daar volgde toch wel wat hevige kritiek op.

Onder meer van Kees Kist. De 21-voudige international die ooit voor Heerenveen, AZ en PSG speelde, wond er geen doekjes om in De Telegraaf. “Het is de totale verkrachting van het Nederlandse voetbal. Ik heb negentig minuten lang heel boos voor de tv gezeten. Dit is zo Nederland niet eigen. Wij voetballen al decennia vanuit een stijl waarbij we dominant willen zijn in het veld. Dat is altijd zo geweest. We zijn een voetballand dat open speelt, dat druk zet en daardoor vaak domineert. Daar houden alle tegenstanders rekening mee”, aldus Kist.

“Hoe kunnen er met vijf verdedigers nog zulke gaten vallen? Ik snap dat je als coach iets wil uitproberen, maar dit systeem is voor landen als Italië of andere defensief ingestelde landen. Die verdedigen al zo sinds de Tweede Wereldoorlog. Ga gewoon lekker terug naar 4-3-3, drukzetten en de tegenstander vastzetten op hun eigen helft. Daar zijn we veel beter in."