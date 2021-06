Oefenmatchen: Italië maakt indruk tegen Tsjechië, Slovenië legt er zes in het mandje

Italië heeft deze avond een goede indruk gemaakt met het oog op het EK. De Italianen haalden het met 4-0 van Tsjechië. Immobile, Barella, Insigne en Berardi waren de doelpuntenmakers.

Italië heeft een goede beurt gemaakt deze avond. Met mooi voetbal haalden de Italianen het namelijk met 4-0 van Tsjechië. In de eerste helft zorgden Immobile en Barella voor een 2-0 ruststand en ook na de rust werd nog twee keer gescoord via Insigne en Berardi.

Slovenië is er niet bij op het EK, maar ook de Slovenen maakten deze avond indruk. Zo haalden ze het met 6-0 van Gibraltar. Ilicic (2x), Sporar (2x), Makar en Stankovic zorgden voor de Sloveense doelpunten.

Wie wel op het EK te zien is, is Hongarije. Het land zit in de groep des doods bij Frankrijk, Portugal en Duitsland, maar ze hebben deze avond wel vertrouwen getankt door met 1-0 te winnen tegen Cyprus. Schafer zorgde voor het enige doelpunt van de partij. In de laatste Europese oefenmatch haalde Ijsland het dan weer met 0-1 van de Faröer Eilanden.