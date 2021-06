Tottenham gaat zijn nieuwe trainer bij de Nederlandse recordkampioen zoeken

Na het vastlopen van de onderhandelingen met Antonio Conte zet Tottenham Hotspur zijn zoektocht naar een nieuwe manager voort. Zo komen ze uit in Nederland bij Ajax.

Erik ten Hag is opnieuw in beeld gekomen, zo verzekert The Mirror. De clubleiding van Tottenham hervat de gesprekken met de trainer van Ajax. Ten Hag behoorde in april tot de oorspronkelijke kandidaten van voorzitter Daniel Levy en technisch directeur Steve Hitchen voor de opvolging van José Mourinho. De leiding raakte onder de indruk van de manier waarop het Ajax van Ten Hag in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte (en uitgerekend tegen Tottenham werd uitgeschakeld).

Ajax activeerde eind april een clausule in het contract van Ten Hag, waardoor de trainer een jaar langer (tot medio 2023) vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Toch schrikt dit Tottenham niet af volgens The Mirror.