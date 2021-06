OFFICIEEL: Sint-Truiden heeft de opvolger van Peter Maes beet

Sint-Truiden heeft een nieuwe trainer. In zijn zoektocht naar een opvolger voor Peter Maes is het uitgekomen bij Bernd Hollerbach. De Duitser trainde eerder in ons land al Moeskroen. Sinds de zomer van 2020 zat hij zonder job.

Nadat Peter Maes aankondigde te vertrekken naar Beerschot, moest Sint-Truiden op zoek naar een nieuwe trainer. Dat is dus Bernd Hollerbach geworden. Ook Wouter Vrancken en Bernd Storck waren in beeld. Vrancken ligt echter nog onder contract in Mechelen en ook met Storck werd geen overeenkomst bereikt. Dat lukte dus wel met Hollerbach. Die leverde in het seizoen 2019-2020 goed werk bij Moeskroen. Hollerbach leidde Les Hurlus naar een tiende plaats. Hij sukkelde wel met zijn gezondheid en kon daardoor meer dan een maand niet op de club komen. Kort na zijn terugkeer werd de competitie stilgelegd vanwege de pandemie en tot een nieuwe overeenkomst met Moeskroen kwam hij toen niet. Assistenten volgen nog Bij STVV vindt Hollerbach nu een nieuwe uitdaging. CEO Takayuki Tateishi laat weten dat STVV op zoek ging naar een trainer die bereid was om binnen het budget te werken en naar iemand die ervaring had in de Belgische competitie. Hollerbach zal ook een eigen assistent-coach en physical coach meenemen naar Sint-Truiden.