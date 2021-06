Xavi Hernandez heeft al tweemaal Barcelona afgewimpeld

Xavi Hernandez zal niet de nieuwe trainer worden van Barcelona maar blijkbaar is die mogelijkheid er in het verleden al wel tweemaal geweest.

De voorbije jaren werd Xavi Hernandez met de regelmaat van een klok gelinkt aan een terugkeer naar Camp Nou. Maar telkens bleef hij zijn huidige club Al-Sadd trouw. Tegenover La Vanguardia speelde hij nu open kaart over een comeback. "Wat komt, dat komt. Ik kreeg jaren geleden al de kans, maar dat was niet het juiste moment. Ik heb geen haast. Ik heb al twee keer 'nee' gezegd tegen Barcelona, om verschillende redenen. Dat was niet makkelijk, want ik ben supporter van de club, maar het was niet het juiste moment."



Ook in de voorbije weken doken opnieuw geruchten op over een terugkeer. Onlangs vloog Xavi zelfs van Qatar naar Barcelona en op vliegveld El Prat werd hij opgewacht door draaiende camera's. Maar dat had niets met een eventuele comeback te maken. "Ik kreeg direct berichtjes van allerlei mensen over Barcelona. 'Heb je het nog niet gehoord?' Nee, want Barcelona heeft met Ronald Koeman een trainer die alle respect verdient. Daarnaast heb ik geen haast."