Bernd Hollerbach: "Het voelt goed om terug in België te zijn!"

Bernd Hollerbach is aangesteld als de nieuwe trainer van STVV voor volgend seizoen. Hij volgt zo Peter Maes op. De Duitser is tevreden dat hij terug in de Jupiler Pro League aan de slag kan.

De ex-trainer van Moeskroen is blij met deze kans: "Ik ben erg blij. Ik heb zeer goede gesprekken gehad met de directie en het team en ik wil een belangrijke rol spelen in het komende seizoen. Ik heb veel geleerd over de Belgische competitie bij mijn laatste werkgever. Ik ben nu terug met vertrouwen. Het is geweldig om terug te zijn in België," vertelde Hollerbach op de website van de club.

De Duitser weet dat de taak die voor hem ligt moeilijk zal zijn: "Vorig seizoen was niet gemakkelijk voor STVV, dus mijn eerste doel zal zijn om stabiliteit te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn een competitief team samen te stellen en een goede voorbereiding te hebben. Onze fans kunnen een gemotiveerde ploeg verwachten die alles zal geven."