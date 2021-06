Goed nieuws voor EK-tegenstander Rode Duivels: sterspeler raakt fit voor het Europees Kampioenschap

Finland is één van de tegenstanders van de Rode Duivels op het EK en de Finnen hebben goed nieuws gekregen. Zo zou Teemu Pukki toch speelklaar raken voor het prestigieuze toernooi. De aanvaller kampte met een enkelblessure.

Finland heeft weinig vertrouwen kunnen tanken in haar voorbereidingswedstrijden (alle wedstrijden verloren), maar de Finnen hebben nu wel goed nieuws gekregen met het oog op het Europees Kampioenschap.

Teemu Pukki speelde in de laatste oefenwedstrijd even mee en hij zou geen last ondervinden van de enkelblessure waar hij in de voorlaatste competitiewedstrijd met Norwich City mee te maken kreeg. Volgens Het Laatste Nieuws is de kans dan ook groot dat Pukki speelklaar raakt voor het EK.