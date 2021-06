Spanje houdt hart vast: aanvoerder legt positieve coronatest af

Spanje behoort ook dit jaar weer tot de (schaduw)favorieten op het EK. La Roja kreeg zondag wel een stevige domper te verwerken, aanvoerder en ancien Sergio Busquets testte immers positief op Covid-19. In Spanje hoopt men vurig dat het om een alleenstaand geval gaat.

Zondag maakte de Spaanse voetbalfederatie het nieuws wereldkundig. Volgens de geldende protocollen is de 123-voudige international onmiddellijk in quarantaine geplaatst. De Barcelona-middenvelder was de enige speler van de selectie die een positieve test aflegde, maar de angst voor een heuse coronagolf zit er goed in bij Spanje.

Er werd dan ook beslist om de geplande oefenwedstrijd van maandag tegen Litouwen te laten afwerken door een beloftenelftal. In tussentijd trainen de spelers ook individueel. Geen ideale voorbereiding op de eerste EK-match tegen Zweden, die volgende week maandag op het programma staat.

Naast Zweden neemt Spanje het verder op tegen Polen en Slowakije.

šŸšØ COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets



La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas.



ā„¹ļø Más información: https://t.co/SpLrAn0mEC pic.twitter.com/GabI1o8KLg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2021

