Vleugelspeler lijkt KRC Genk te verlaten en kan definitief in Turkije aan de slag

Joseph Paintsil kan terugblikken op een uitstekend seizoen in de Turkse competitie en het is de Turkse clubs niet ontgaan. Zo zou Rizespor de vleugelspeler van KRC Genk in Turkije willen houden.

Joseph Paintsil werd het voorbije seizoen door KRC Genk aan MKE Ankaragücü uitgeleend en daar deed de flankaanvaller het goed met 11 doelpunten in 33 wedstrijden in de Turkse competitie. Deze zomer keert hij terug naar de Limburgers, maar hij zou volgend seizoen opnieuw in Turkije aan de slag kunnen gaan.

Volgens Turkse media zou Rizespor namelijk interesse tonen in Paintsil. Het is niet duidelijk of KRC Genk hem opnieuw wil verhuren of wil verkopen. Bij de Belgische club was Paintsil goed voor 6 doelpunten en 4 assists in 60 wedstrijden.