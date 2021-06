Club Brugge verliest miljoenen aan twee overbodige spelers

Club Brugge zit met een resem aan overbodige spelers waarvan het deze zomer met veel plezier afscheid wil nemen. Al zal blauwzwart daaraan wel de broek scheuren.

Voorin lijkt er in Brugge voor David Okereke en Kaveh Rezaei nog bitter weinig te presteren bij Club. Het tweetal kwam voor 13 miljoen euro naar Jan Breydel. Een blik op de nieuwe prijzen die Transfermarkt maandag lanceerde doen het ergste vrezen.

Rezaei kwam in 2018 voor 5 miljoen euro over van Charleroi. Hij kon de verwachtingen echter nooit waarmaken. Blessures hielden hem een groot deel van het seizoen aan de kant. Zijn contract loopt in 2022 af. De huidige marktwaarde van Rezaei ligt op 2,5 miljoen euro.

Zelfde verhaal voor David Okereke. In 2019 werd hij voor acht miljoen euro binnengehaald. Zijn transferwaarde zou nog amper 2,80 miljoen euro bedragen volgens Transfermarkt.

De twee samen zijn dus maar liefst 7,7 miljoen euro minder waard geworden.