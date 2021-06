De toekomst van Jason Denayer bij Lyon blijft onduidelijk: "We waren dicht bij een deal"

De centrale verdediger staat tot juni 2022 onder contract bij Olympique Lyonnais en heeft zijn contract nog steeds niet verlengd.

Jason Denayer staat nog tot juni 2022 onder contract bij Olympique Lyonnais. De 25-jarige landgenoot is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de verdediging van de Franse club. Maar na drie seizoenen bij de club denkt hij naar verluidt aan een vertrek deze zomer. Voorzitter Jean-Michel Aulas hoopt nog steeds om zijn contract te verlengen.

"We zijn met Jason aan het praten. We waren heel dicht bij een overeenkomst. Het feit dat we niet in de Champions League zitten, het heeft een beetje..., het speelde. Hij doet mee aan het EK. Hij is een aardige vent. Er is niets om ons zorgen over te maken. We zullen het bespreken wanneer hij terugkeert van het EK," zei de OL-baas op de set van 'Tant qu'il y aura des Gones' maandagavond.