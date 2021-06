Stap 1 is gezet, nu kunnen de echte bouwwerken beginnen bij Club Brugge

De kogel is door de kerk: Philippe Clement zal ook volgend seizoen coach zijn bij Club Brugge. Rest de vraag: welke bouwwerf zal hij nu aantreffen?

Het is Club Brugge menens, zoveel is wel duidelijk. Het nieuwe contract voor Philippe Clement doet toch wel een en ander vermoeden. Clement heeft er verschillende buitenlandse voorstellen voor links laten liggen, dat zegt wel iets.

Behouden ...

Een absolute droomclub zat er misschien nog niet bij, maar toch: het toont ambitie binnen Jan Breydel. En het moet er ook deels voor zorgen dat het bepaalde spelers ook kan overtuigen langer te blijven.

Of Noa Lang zal kunnen blijven? Dat zal uiteraard - net als bij zovele spelers uiteindelijk - ook afhangen van de boden die binnenlopen. Maar toch: Club kiest voor stabiliteit en wil er iets van maken. In de competitie én in Europa.

... en versterken

En dus is het de vraag: welke spelers gaan er bijkomen? Er is de voorbije weken al veel gesproken over een nieuwe winger en een extra spits, maar tot op heden is er nog niemand concreet bijgekomen. En er moet wel wat gebeuren.

Een linksvoetige verdediger, een back-up voor Simon Mignolet, creativiteit op de flanken, ... Werk aan de winkel voor Clement en co. Dat er nu duidelijkheid is over de coach en het systeem voor volgend seizoen kan daarbij ook helpen om er snel werk van te maken.