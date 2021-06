📷 Thierry Henry arriveerde woensdag in Tubeke

Thierry Henry is ondertussen ook bij de groep aangesloten in het basiskamp van de Rode Duivels, dat eerstdaags verlaten wordt.

Henry was er ook op het WK al bij in Rusland en zal nu als T3 worden ingeschakeld op het Europees kampioenschap.

Henry is with them. Thierry Henry had arrived at the Belgian camp. He will be Belgium’s T3, just for the Euros. (šŸ“ø ©ļø Photonews) pic.twitter.com/603eWESEM4