Dit is het draaiboek na een coronabesmetting bij de Rode Duivels: "De speler wordt zelfs in een ander hotel ondergebracht"

Aan de vooravond van de start van het EK is niet alleen de sportieve strijd, maar ook de coronacrisis een hot topic bij de deelnemende landen. Hoe ziet het Belgische draaiboek er op dat vlak eigenlijk uit?

Het is de schrik van ieder deelnemend land: wat als er binnen de selectie enkele coronagevallen zijn? Spanje en Zweden kunnen er in ieder geval over meespreken. Bij de Rode Duivels wordt niets aan het toeval overgelaten.

Terwijl de Spanjaarden na hun oefenwedstrijden nog tijd kregen met vrienden en familie zitten onze internationals al een week in hun bubbel. En die bubbel is héél streng. Zelfs hotelpersoneel of de greenkeepers worden getest, maar hebben geen contact met de spelers.

© photonews

De mazen van het net worden dan heel klein gehouden, maar een coronabesmetting uitsluiten kan niet. “Het zit soms in een heel klein hoekje”, beseft ook Philippe Rossier. De Belgische voetbalbond heeft dan ook al een draaiboek klaar voor het geval dat er een Rode Duivel besmet blijkt te zijn.

“In dat geval gaat die speler meteen in quarantaine en wordt hij zelfs in een ander hotel ondergebracht”, aldus de coronamanager van de Rode Duivels in Het Laatste Nieuws. “De speler wordt dan regelmatig opnieuw getest tot de virusload zo klein is dat de kans op besmetting onbestaande wordt.”

We houden er dus rekening mee dat een speler bij een positieve test minstens twee weken buiten strijd zal zijn

Maar het draaiboek - en vooral de totale duur van dat proces - zorgt er eigenlijk voor dat een besmette Rode Duivel meteen een kruis mag maken over het toernooi. “Vooraleer de speler opnieuw mag aansluiten doen we nog een cardiale screening en een test van de longfuncties. Pas als dat in orde mag hij opnieuw bij de groep komen. We houden er dus rekening mee dat een speler bij een positieve test minstens twee weken buiten strijd zal zijn.”