Goed nieuws over De Bruyne, Hazard en Witsel zo vlak voor het EK

De Rode Duivels vliegen morgen naar Sint-Petersburg, maar trainen vandaag dus nog een keer in Tubeke. Met of zonder Kevin De Bruyne? De middenvelder zou klaar zijn om zijn eerste stappen op het trainingsveld te zetten na zijn gezichtsblessure in de CL-finale.

Dat was ook de laatste keer (29 mei) dat hij op het veld stond. Normaal gezien geen probleem, want De Bruyne is iemand die snel fit geraakt. Maar Roberto Martinez gaat ook geen risico's nemen om hem ten alle koste aan de aftrap te willen krijgen tegen Rusland. Eerst werd er gezegd dat hij in die match niet zou spelen, maar de kans bestaat nu toch. Daarnaast is er ook goed nieuws over Axel Witsel en Eden Hazard, die de groepstraining gisteren mee begonnen. Hazard kende geen reactie en Witsel staat weer een stap dichter bij spelen.