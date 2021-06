Vertrekt Tielemans bij Leicester? Premier League-club die hem CL kan bieden trekt aan zijn mouw

Youri Tielemans is één van de patrons van de Rode Duivels geworden. De 24-jarige middenvelder heeft er een schitterend seizoen bij Leicester City opzitten. Liverpool trekt aan zijn mouw, maar een beslissing zal pas na het EK vallen.

The Reds zoeken een vervanger voor Wijnaldum, die naar PSG trekt. Liverpool is gecharmeerd door Tielemans, die bij Leicester een heel seizoen de lijnen uitzette. Leicester wil wel 70 à 80 miljoen voor zijn sterspeler. En Liverpool is ook niet de enige geïnteresseerde. Ook in het buitenland ontsnapt hij niet aan de interesse.

Maar Tielemans zal pas na het EK beslissen over zijn toekomst, weet Het Nieuwsblad. Hij heeft nog een contract tot 2023 bij Leicester en ze willen zijn contract ook openbreken. Meer na het EK...