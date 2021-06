Wie is Mateu Lahoz, de scheidsrechter van Rusland - België?

De scheidsrechter voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op weg naar EK-geluk tegen Rusland zal geleid worden door een grote naam: Mateu Lahoz.

Hij heeft al veel grote wedstrijden gefloten, zowel in Spanje als in de Champions League. Het is een man met ervaring, zoveel is zeker.

De 44-jarige scheids is klaar voor zijn tweede opeenvolgende toernooi, want in Rusland was hij in 2018 al goed voor twee wedstrijden.

De finale van de Champions League tussen Chelsea en Manchester City was onlangs nog een groot wapenfeit van hem. De Valenciaan heeft ook al meermaals een Clasico mogen fluiten in Spanje.

Mateu Lahoz was ook even actief in Saoedi-Arabië, waar hij een paar jaar het tekort aan arbitrage moest gaan opvangen. In totaal zit hij al aan 428 profwedstrijden, waarin hij 1986 keer geel trok en 102 keer een strafschop floot.