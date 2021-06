Bijzonder sterk Italië sloopt Turkse muur na own goal en wint openingsmatch EK 2020

Italië beukte een helft lang tegen de muur die Turkije had opgetrokken, maar zonder succes. Na de rust bracht een own goal hen op voorsprong en vanaf dan ging het heel wat makkelijker. Turkije kon nooit enige aanspraak maken op de winst.

Als een centrale verdediger meer in de laatste 30 meter van de tegenstander staat dan op de eigen helft, dan weet je meteen hoe de match in elkaar zat. Chiellini was meer aanvaller dan verdediger. Op bepaalde momenten leek het meer op een handbalmatch met de voeten. Turkije stond met tien te verdedigen rond de eigen zestien en een helft lang was er geen doorkomen aan.

Belegering

Niet toevallig had Turkije in de kwalificaties de beste verdediging van iedereen. Een beetje een koekje van eigen deeg voor de Italianen dus. Catenaccio is een uitvinding van de Squadra, maar Turkije kan er ook wel wat van. Immobile, Insigne, Barelli en Spinazzola, allemaal beten ze er hun tanden op stuk. Een Twitteraar merkte het gevat op: als alle tien veldspelers in één schermopname passen, dan weet je het wel.

© photonews

Donnarumma moest slechts één keer ingrijpen na een snelle counter. Voor de rest was het al Italië wat de klok sloeg. De voorzetten waren echter te ondermaats. Spinazolla, een echte linksvoet, moest telkens vanop links komen. Blijkbaar is die voet niet even goed ontwikkeld...

© photonews

Spitsen doen vertrouwen op

Maar uiteindelijk kwam het er toch van. Berardi - helemaal vergeten - kwam goed de zestien in en kon zelf schieten, maar koos ervoor om Immobile te zoeken. Demiral kwam ongelukkig tussen en versloeg zijn eigen keeper. De eerste own goal ooit in een openingsmatch!

En daarna ging het heel wat makkelijker voor de Squadra. Immobile verdubbelde de score nadat Berardi eerst op doelman Cakir was gestuit en tien minuten voor tijd pikte ook Insigne zijn doelpuntje mee na een mooie pass van Immobile. Dit Italië maakte alvast indruk. Oppassen geblazen!