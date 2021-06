Martinez over afwezigheid De Bruyne en Witsel en de twijfelgevallen in de groep

Roberto Martinez liet Kevin De Bruyne en Axel Witsel thuis. De bondscoach gaf op zijn persconferentie meer uitleg over hun fitheid en wanneer ze mogen verwacht worden.

Kevin De Bruyne had uiteraard nog niet genoeg getraind. "Het was een medische keuze. Hij had een positieve dag met de groep, maar nu heeft hij twee extra dagen om terug op niveau te komen, vrij te bewegen en te oefenen voor hij bij de groep komt. Hij doet het heel goed. In Tubeke kan hij twee extra dagen winnen door te trainen", aldus Martinez.

Bij Witsel was het al langer duidelijk. "Hij zit bij de 26 en daar blijft hij. We bekijken elke dag hoe het met hem gaat. De bedoeling is nog altijd om Finland te halen."

Ook Dedryck Boyata en Leandro Trossard zijn helemaal fit, ze hebben al twee dagen voluit met de groep getraind.