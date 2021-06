OFFICIEEL: ex-speler Standard en Beerschot realiseert mooie transfer en trekt naar Turkse topclub

Alpaslan Öztürk is aan een sterke periode bezig in de Turkse competitie. De verdediger speelde het voorbije seizoen voor Göztepe, maar hij gaat bij de Turkse topclub Galatasaray aan de slag.

Alpaslan Öztürk heeft nog een verleden in de Belgische competitie, want hij was eerder nog aan de slag bij Beerschot en Standard. Na zijn avontuur bij de Rouches trok Özturk naar de Turkse competitie.

Het voorbije seizoen was Özturk goed voor 3 doelpunten in 21 wedstrijden in de Turkse competitie en nu maakt hij een echte toptransfer. De verdediger gaat namelijk bij Galatsaray aan de slag.