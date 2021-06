David Moyes blijft langer bij West Ham, Everton staat dicht bij nieuwe manager

Bij West Ham United zijn ze tevreden over het werk van David Moyes. De Engelse club heeft dan ook besloten om het contract van de manager te verlengen. Geen Everton dus voor Moyes, maar de Toffees lijken met Nuno Espirito Santo een andere manager binnen te halen.

West Ham United kan tevreden terugblikken op het voorbije seizoen. De Engelse club eindigde op een knappe zesde plaats en kon ploegen zoals Tottenham en Arsenal achter zich houden. David Moyes heeft dus goed werk geleverd.

De manager zal ook langer bij West Ham blijven, want de Engelse club maakte deze middag bekend dat Moyes zijn contract met drie jaar heeft verlengd. Moyes werd even in verband gebracht met een overstap naar Everton, maar Moys blijft dus in Londen actief.

Everton is nog steeds op zoek naar een vervanger voor Carlo Ancelotti, maar volgens verschillende media zouden ze dicht bij een nieuwe manager staan. Zo zou Nuno Espirito Santo de topfavoriet zijn om de nieuwe manager te worden. Espirito Santo is vrij, aangezien zijn contract bij Wolverhampton is afgelopen.