Hazard blijft bij Real: "Ik ga daar niet vertrekken als mislukkeling"

Eden Hazard is gedreven. Dat lijkt niet altijd zo, maar de Rode Duivel wil zich bewijzen. Bij de Duivels en bij Real Madrid. Hij is ook niet van plan om er te vertrekken.

Hazard wordt nog altijd niet aangespeeld bij Real zoals bij Chelsea. “Logisch dat ze dat niet doen, want ik heb nog niets getoond bij Real", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Als we morgen een match spelen en ik dribbel me van tussen drie spelers, gaan ze mij zo meer aanspelen. Dan groeit het vertrouwen. Zo was het bij Chelsea, zo is het bij de Rode Duivels. Het EK kan me ook helpen om me te tonen aan Real Madrid.”

Hij wil het dus maken bij de Koninklijke. “Ja, het kwam nog geen seconde in mij op dat ik beter wegga. Ik ga daar niet vertrekken als een mislukkeling. Ik wil net bewijzen dat ik gemaakt ben voor Real Madrid. De twee voorbije jaren waren moeilijk. Ik was in Madrid zonder echt in Madrid te zijn, snap je?"