Hazard geeft toe dat hij het mentaal moeilijk had/heeft: "Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben"

Eden Hazard snakt naar het veld, hij tracht ernaar. Maar hij gaat vanavond nog niet starten. Als alles goed gaat, krijgt hij wel een invalbeurt. En dan kan hij misschien het spelplezier ook snel terugvinden.

Want een Eden die niet speelt, is niet de meest gelukkige. "Ik ben nog altijd dezelfde, hoor. Ik maak nog steeds plezier, maar ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat ben ik alleen als ik me kan amuseren op het veld. De voorbije twee jaar bij Real is dat niet gelukt. Als je één of twee blessures hebt, draai je nog makkelijk de knop om. Je revalideert om sterker terug te keren. Zijn het vijf, zes, zeven blessures, dan is dat mentaal veel moeilijker."

"Maar ik doe voort. Het is niet dat ik 36 jaar ben en kan zeggen dat het genoeg geweest is. Ik krijg in zulke periodes ook veel steun. De whatsappgroep met mijn ouders én mijn broers Thorgan, Kylian en Ethan staat dan niet stil. Mijn vrouw en kinderen zijn er ook. Al vinden mijn zonen het vooral erg omdat ik dan minder met hen kan voetballen in de tuin.”