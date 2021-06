Engels icoon Michael Owen gelooft niet in Rode Duivels: "Zijn over hun piek"

De voormalige speler van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United keek vrijdagavond net als de rest van voetbalminnend Europa naar de openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië. Zo was hij absoluut onder de indruk van de manier waarop Italië de wedstrijd aanpakte.

Hij blikt ook al even vooruit naar de wedstrijden zaterdag, waarbij vooral België er bovenuit schiet. Volgens Owen hebben we wel een kans om te winnen, maar... "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hun grootste kans om een toernooi te winnen enkele jaren geleden was. Toen waren er enkele spelers op hun absolute piek", vindt hij.

De bookmakers schatten België alleszins hoger in dan Michael Owen want de Rode Duivels zitten steevast in de top 5 en bij sommigen zelfs in de top 3 om het EK te winnen.

Impressed with Italy last night. Decent game to start The Euros. 3 games today with Belgium the headline act. They must have a chance but I can’t help but feel their best chance of winning a tournament was a few years ago when they had superstar players at their absolute peak.