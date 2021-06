Wijnaldum krijgt meer vragen over ophefmakende transfer dan over Oranje: "Ik dacht ook dat het Barça zou worden"

Georginio Wijnaldum leek lange tijd op weg te zijn naar Barcelona, waar hij met Koeman zijn ex-bondscoach terug zou zien en zich bij landgenoot Frenkie de Jong zou vervoegen. Maar de deal werd nog gekaapt.

Door niemand minder dan PSG, die opeens met een miljoenencheque kwamen aanzwaaien. Oranje speelt zondag haar eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne, daags voordien was er een persconferentie met onder meer Wijnaldum. De middenvelder had misschien wel gehoopt dat de vragen vooral over Nederland zouden gaan, maar de pers was vooral heel benieuwd hoe zijn transfer er nu uiteindelijk was doorgekomen.

"Ik heb vier weken onderhandeld met Barcelona en PSG was wat slagvaardiger, bij hen ging het wat sneller. Ik weet dat de fans er misschien wel op hadden gerekend, maar ik kan enkel zeggen dat het een heel moeilijke keuze was en ik was lange tijd ook zeker dat ik naar Barcelona zou trekken", vertelt Wijnaldum die transfervrij vertrekt bij Liverpool.

"Uiteindelijk ben ik blij dat het voor het EK afgerond is. Ik wil me 100 procent focussen op het EK. Barcelona en PSG zijn allebei mooie clubs die heel groot zijn en waar je graag voor speelt", weet hij nog te zeggen. "Het is een opluchting dat het nu rond is want anders zou dat misschien nog wel meespelen op het EK en dat zou niet goed geweest zijn", besluit WIjnaldum.