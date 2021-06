Op vraag van de teams: Denemarken-Finland wordt om 20u30 hervat

De Deense middenvelder werd bij bewustzijn van het veld gevoerd al liepen de emoties zeer hoog op bij de aanwezigen. Spelers van Denemarken maakten in tranen een schild om de camera's weg te houden, zijn vriendin was in tranen.

Ondertussen kwam het nieuws naar buiten dat Eriksen zelfstandig kan praten en ademen en zijn vriendin is bij hem op de kamer in het ziekenhuis.

De UEFA liet weten dat de wedstrijd om 20u30 opnieuw van start zal gaan. Beide teams hebben hierop aangestuurd volgens de berichtgevingen. De laatste vier minuten van de eerste helft worden gespeeld, daarna volgt er een pauze van 5 minuten en werken de ploegen de tweede helft af.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.