Seraing maakt zich klaar voor seizoen in 1A: "Spelers komen beter dan verwacht uit break"

Met Union en Seraing komen er volgend seizoen net als vorig jaar twee teams vanuit 1B bij in 1A. En na een korte break beginnen de ploegen in 1A aan hun voorbereiding op het volgende seizoen.

Ook bij Seraing, waar ze afgelopen week gestart zijn met pre-season testing bij de spelers. Maandag gaan ze ermee door om dan dinsdat het trainingsveld op te trekken.

Voor spelers en staff is zo'n pre-season testing niet altijd even leuk. Spelers putten zich uit, trainers komen tot het besef dat er hard gewerkt zal moeten worden om klaar te zijn tegen de competitiestart.

Bij Seraing lijkt dat voorlopig niet het geval te zijn want de medische staff is tevreden over het niveau van de spelers. "Het zijn bemoedigende resultaten, de spelers hebben alles goed onderhouden de voorbije weken. De eerste twee weken van de break hebben we ze rust gegeven en daarna een loopschema dat ze via een app konden volgen", klinkt het.

"Het doel is om binnen 5 à 6 weken op niveau te zijn. Met de tests willen we ook bekijken of we bepaalde spelers in dezelfde trainingsgroep kunnen steken zodat we zo goed mogelijk op hun specifieke noden kunnen aansluiten."

De eerste training van het seizoen staat dinsdag gepland om 16u30.