Scepsis over Hazard: "Zijn achterstand is te groot om nu al te overbruggen"

Eden Hazard heeft een bemoedigende invalbeurt gemaakt, maar uiteraard is hij nog niet helemaal de oude. De analisten denken ook dat het moeilijk wordt voor hem om dit toernooi zijn top te bereiken.

"Het is goed dat hij minuten krijgt, zo kan hij groeien", zei Arnar Vidarsson bij Sporza. "Maar we moeten eerlijk zijn: er is nog geen magie. Het is spijtig dat je op zo'n toernooi geen tijd hebt om lang te ontwikkelen."

Ook Franky Van der Elst heeft daar twijfels bij. "Het zou een wonder zijn als hij weer aan 100% mee kan draaien. Dat kan op zo'n korte periode niet volgens mij. Hij toont soms wel zijn klasse, maar hij blijft nog wisselvallig."

"Zijn achterstand is momenteel gewoon te groot om nu al te overbruggen. Al hoop ik wel dat hij 1 keer, liefst in de finale dan, iets magisch uit zijn sloffen kan toveren."